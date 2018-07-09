Fenerbahçenin hocası Cocu Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı için onay verdi - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin hocası Cocu Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı için onay verdi
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:10:40
Güncelleme: 01:17:59
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Fenerbahçe yönetimi iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona ile yeniden temasa geçti.
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, İspanyol kulübünün kiralık vermeyi planladığı oyuncuları masaya yatırdı.
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Daha sonra ise belirlenen isimler teknik direktör Phillip Cocu'ya sunuldu.
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Cocu, 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Rafinha'ya öncelikli olarak onay verirken, Brezilyalı stoper Marlon'a da olumlu baktığını belirtti.
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Comolli iki futbolcu için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
Rafinha geçen sezon devre arasında kiralık gittiği İnter'de 17 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı.
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