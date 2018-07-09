Fenerbahçenin hocası Cocu Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı için onay verdi - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'nin hocası Cocu Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı için onay verdi

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:10:40 Güncelleme: 01:17:59
    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
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    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Fenerbahçe yönetimi iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona ile yeniden temasa geçti.

    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
    • 2
    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, İspanyol kulübünün kiralık vermeyi planladığı oyuncuları masaya yatırdı.

    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
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    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Daha sonra ise belirlenen isimler teknik direktör Phillip Cocu'ya sunuldu.

    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
    • 4
    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Cocu, 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Rafinha'ya öncelikli olarak onay verirken, Brezilyalı stoper Marlon'a da olumlu baktığını belirtti.

    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
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    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Comolli iki futbolcu için çalışmalara başladı.

    Fenerbahçe Barcelona'lı Rafinha ve Marlon için harekete geçti
    • 6
    • 6
    Fenerbahçe Barcelonalı Rafinha ve Marlon için harekete geçti

    Rafinha geçen sezon devre arasında kiralık gittiği İnter'de 17 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı.

    FOTOMAÇ

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