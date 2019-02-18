Fenerbahçe'nin Felaketi: Islam Slimani!

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, Beschasnykh ile Fenerbahçe'nin son 30 yıldaki en kötü santrforu oldu.
18 Şubat 2019 Pazartesi 07:39
Güncelleme: 18.02.2019 07:39
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Zenit maçında attığı golle herkesi umutlandıran, taraftarların kredisini kazanan Islam Slimani, Konya karşısında yine hayal kırıklığı yarattı.
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Fenerbahçe'nin Leicester City'den bir yıllığına kiraladığı 30 yaşındaki futbolcu, oynadığı 15 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi ve sarı-lacivertli ekibin felaket santrfor transferleri arasında Vladimir Beschasnykh ile birlikte ilk sırada yer aldı.
KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ
1989-90 yılında Iraklis'ten transfer edilen Danimarkalı Henrik Nielsen'den bu yana Fenerbahçe 30 santrfor transfer etti.
Spartak Moskova'dan kadroya katılan Beschasnykh 12 maçta forma giydi. Sadece Denizlispor deplasmanında gol attı.
O bile gol ortalaması bakımından Slimani'yi geçti! Frey, Sabin Ilie, Rebrov, Janssen ve Nielsen de son 30 yılın en kötü 7 forveti arasında bulunuyor.