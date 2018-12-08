Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı 11'i!
Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi. Akhisarspor bugün de kazanırsa galibiyet sayıları eşitlenecek.
HAFİFE ALINMAZ
Ligde 16. Sırada yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
DEPLASMAN KARNESİ FELAKET
Fenerbahçe, Akhisar karşısında galibiyet istiyor ancak bu sezon dış sahada tam anlamıyla dökülüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 7 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 4 maçtır da galibiyete hasret...