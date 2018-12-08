Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı 11'i!

Fenerbahçe, Akhisar maçıyla aşağı yönlü grafiğini yukarıya çevirmeye hazırlanıyor.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 22:54:48 Güncelleme: 07:38:25
Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi. Akhisarspor bugün de kazanırsa galibiyet sayıları eşitlenecek.

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Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

HAFİFE ALINMAZ

Ligde 16. Sırada yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

MANİSA'DA EŞİTLİK

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak. Akhisar Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

DEPLASMAN KARNESİ FELAKET

Fenerbahçe, Akhisar karşısında galibiyet istiyor ancak bu sezon dış sahada tam anlamıyla dökülüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 7 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 4 maçtır da galibiyete hasret...

Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

ELVIS BELİRSİZ

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov bugün forma giyemeyecek. Elvis Manu'nun durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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