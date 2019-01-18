Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

1. Lig ekibi olan Ümraniyespor'a yenilen Fenerbahçe'de birçok taraftar da artık isyan noktasına geldi. Fenerbahçe'nin bu oyununu gören ya da izleyen bazı taraftarlar, "Bu takımdan başarı beklemek zor, aynı tas aynı hamam" ifadelerini kullandılar...