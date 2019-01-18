Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı... - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Şampiyonluğun hedeflendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenmeyen bir darbe ile karşılaşan Fenerbahçe'de oyuncular da durumdan mutsuz...

18 Ocak 2019 Cuma, 10:15:08 Güncelleme: 10:23:27
Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

Ümraniye maçında avantajlar ile birlikte morallerde giden sarı lacivertlilerde mücadelede ekranlara yansımayan anlar da yaşandı...

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Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

Oynanan futbolla ikinci yarı için de kötü sinyaller veren sarı lacivertlilerde 1-0'lık Ümraniye yenilgisi moraller yerle bir etti.

Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

1. Lig ekibi olan Ümraniyespor'a yenilen Fenerbahçe'de birçok taraftar da artık isyan noktasına geldi. Fenerbahçe'nin bu oyununu gören ya da izleyen bazı taraftarlar, "Bu takımdan başarı beklemek zor, aynı tas aynı hamam" ifadelerini kullandılar...

Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

Maçın 47. dakikasında ise Eljif Elmas'ın kırmızı kart ile oyun dışı kalması sonrası sarı lacivertli ekip, sahada 43 dakika 10 kişi oynadı.

Fenerbahçeli yıldız çılgına döndü! Tekmeyi bastı...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli bir oyuncu ise oyundan alınma kararı sonrası adeta patladı. İşte o isim ve anlarda yaşananlar:

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