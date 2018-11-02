Fenerbahçeden zafer yemini!

Tüm takımı etrafında toplayıp bir moral konuşması yapan Koç, "Yeterince üzüldük, artık gülme zamanı. G.Saray maçları bizim için çıkıştır" dedi. Hep beraber zafer yemini yapıldı.
2 Kasım 2018 Cuma, 01:18:29
Güncelleme: 01:18:47
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Nefeslerin tutulacağı bugünkü Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı- lacivertli takımda büyük bir kenetlenme yaşanıyor.
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Hafta boyunca tesislere üs kurarak takıma destek veren yöneticiler, dün de başkan Ali Koç'un önderliğinde Samandıra'ya akın etti.
Başkan Koç, tüm takımı bir araya toplayıp bir de moral konuşması yaptı. Koç, yaptığı konuşmada, "Ne tek başına siz suçlusunuz, ne ben, ne de başka bir kimse... Hepimizin ortak hatalarıyla buradayız. Düzlüğe çıkartacak olan da yine bizleriz" dedi.
YENECEĞİZ, YOLU YOK
Sarı-lacivertlikulübün başkanı, "Artık toparlanma ve Fenerbahçelilerin yüzünü güldürme zamanı...
Bundan iyi fırsat olamaz. Galatasaray maçları bizim için çıkıştır. Korkmayın, çekinmeyin, yürekli olun. Bu maçın favorisi yok. Kazanacağız, başka yolu yok. Ancak cesur olmamız gerekiyor.