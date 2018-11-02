Fenerbahçeden zafer yemini!

Başkan Koç, tüm takımı bir araya toplayıp bir de moral konuşması yaptı. Koç, yaptığı konuşmada, "Ne tek başına siz suçlusunuz, ne ben, ne de başka bir kimse... Hepimizin ortak hatalarıyla buradayız. Düzlüğe çıkartacak olan da yine bizleriz" dedi.