Fenerbahçeden zafer yemini! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'den zafer yemini!

    Tüm takımı etrafında toplayıp bir moral konuşması yapan Koç, "Yeterince üzüldük, artık gülme zamanı. G.Saray maçları bizim için çıkıştır" dedi. Hep beraber zafer yemini yapıldı.

    2 Kasım 2018 Cuma, 01:18:29 Güncelleme: 01:18:47
    Fenerbahçeden zafer yemini!

    Nefeslerin tutulacağı bugünkü Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı- lacivertli takımda büyük bir kenetlenme yaşanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden zafer yemini!

    Hafta boyunca tesislere üs kurarak takıma destek veren yöneticiler, dün de başkan Ali Koç'un önderliğinde Samandıra'ya akın etti.

    Fenerbahçeden zafer yemini!

    Başkan Koç, tüm takımı bir araya toplayıp bir de moral konuşması yaptı. Koç, yaptığı konuşmada, "Ne tek başına siz suçlusunuz, ne ben, ne de başka bir kimse... Hepimizin ortak hatalarıyla buradayız. Düzlüğe çıkartacak olan da yine bizleriz" dedi.

    Fenerbahçeden zafer yemini!

    YENECEĞİZ, YOLU YOK
    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Artık toparlanma ve Fenerbahçelilerin yüzünü güldürme zamanı...

    Fenerbahçeden zafer yemini!

    Bundan iyi fırsat olamaz. Galatasaray maçları bizim için çıkıştır. Korkmayın, çekinmeyin, yürekli olun. Bu maçın favorisi yok. Kazanacağız, başka yolu yok. Ancak cesur olmamız gerekiyor.

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