Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transferde atağa kalktı. Fenerbahçeli taraftarlar Yerry Mina Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? diye merak ediyor ve araştırıyordu. Flaş gelişmeden sonra bu soru yanıt buldu. Slovak futbolcu Martin Skrtel ile anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli kurmaylar, rotasını Yerry Mina'ya çevirdi. Kolombiyalı stoper de transfer için Fenerbahçe'ye tarih verdi. İşte dev transfer harekatının detayları...

8 Haziran 2019 Cumartesi 18:49 Güncelleme: 08.06.2019 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





