Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler... - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transferde atağa kalktı. Fenerbahçeli taraftarlar Yerry Mina Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? diye merak ediyor ve araştırıyordu. Flaş gelişmeden sonra bu soru yanıt buldu. Slovak futbolcu Martin Skrtel ile anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli kurmaylar, rotasını Yerry Mina'ya çevirdi. Kolombiyalı stoper de transfer için Fenerbahçe'ye tarih verdi. İşte dev transfer harekatının detayları...
8 Haziran 2019 Cumartesi 18:49 Güncelleme: 08.06.2019 19:26
Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Yaz transfer sezonunun resmen açıklanması ile birlikte sarı-lacivertli kurmaylar harekete geçti.

Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Fransız sportif direktör Damien Comolli, stoper transferi ile ilgili yaptığı açıklamasında, ''Umarım stoper transferine ihtiyacımız kalmaz'' demişti.

Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Skrtel'in Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamasından sonra o bölgeye transfer yapmak mecburi bir hal aldı.

Fenerbahçe'den Yerry Mina bombası! Tarih verdiler...

Sarı-lacivertliler stoper bölgesine en az Skrtel kadar iyi bir futbolcuyla doldurmak istiyor.

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