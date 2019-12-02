Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmesini bildi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Gollü karşılaşmaya hakem kararları damga vurmuştu. Fenerbahçe cephesi maç sonu üst üste açıklamalar yaparak ''adaletsizlik'' vurgusu yapmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, Göztepe'nin geçerli sayılan penaltısında kural ihlali olduğu gerekçesiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki IFAB bu pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...

2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





