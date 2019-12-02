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Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmesini bildi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Gollü karşılaşmaya hakem kararları damga vurmuştu. Fenerbahçe cephesi maç sonu üst üste açıklamalar yaparak ''adaletsizlik'' vurgusu yapmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, Göztepe'nin geçerli sayılan penaltısında kural ihlali olduğu gerekçesiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki IFAB bu pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
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Çok konuşulan Göztepe - Fenerbahçe maçına hakem kararları damga vurmuştu.
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Ev sahibi ekip mücadelenin ikinci yarısında Alpaslan'ın ayağından penaltı atışından yararlanamamıştı.
Topu oyuna çabuk sokan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, topu Kruse ile buluşturdu. Alman futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in vuruşunu Moses tamamlayarak golü atmıştı.
Ancak maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, golden önceki kaçan penaltı vuruşu için 'VAR' incelemesi yaptı.
İncelemeden sonra Altay'ın hatalı çıkış yaptığını işaret eden Bitigen, penaltı atışının tekrarlanmasını istedi.