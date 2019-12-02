Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmesini bildi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Gollü karşılaşmaya hakem kararları damga vurmuştu. Fenerbahçe cephesi maç sonu üst üste açıklamalar yaparak ''adaletsizlik'' vurgusu yapmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, Göztepe'nin geçerli sayılan penaltısında kural ihlali olduğu gerekçesiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki IFAB bu pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Çok konuşulan Göztepe - Fenerbahçe maçına hakem kararları damga vurmuştu.

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Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Ev sahibi ekip mücadelenin ikinci yarısında Alpaslan'ın ayağından penaltı atışından yararlanamamıştı.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Topu oyuna çabuk sokan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, topu Kruse ile buluşturdu. Alman futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in vuruşunu Moses tamamlayarak golü atmıştı.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

Ancak maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, golden önceki kaçan penaltı vuruşu için 'VAR' incelemesi yaptı.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?

İncelemeden sonra Altay'ın hatalı çıkış yaptığını işaret eden Bitigen, penaltı atışının tekrarlanmasını istedi.

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