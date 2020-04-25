HaberlerGaleriFenerbahçe'den geleceğe yatırım! Genç yıldız için teklif yapıldı
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Genç yıldız için teklif yapıldı
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak isterken bir taraftan da genç futbolculara yatırım yapmayı planlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler 1999 doğumlu genç yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe genç yıldız için teklifini de iletti. İşte son gelişmeler...
25 Nisan 2020 Cumartesi 21:02
Güncelleme: 25.04.2020 21:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.
Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe bir yandan da geleceğe yatırım yapmayı da planlıyor. Genç yıldızları transfer listesine ekleyen sarı-lacivertliler 1999 doğumlu yıldız için de teklifini yaptı. İşte detaylar...
İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF YAPILDI
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i transfer listesine ekledi.