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Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Genç yıldız için teklif yapıldı

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak isterken bir taraftan da genç futbolculara yatırım yapmayı planlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler 1999 doğumlu genç yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe genç yıldız için teklifini de iletti. İşte son gelişmeler...

25 Nisan 2020 Cumartesi 21:02 Güncelleme: 25.04.2020 21:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





