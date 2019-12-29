Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...

29 Aralık 2019 Pazar 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





