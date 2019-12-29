Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...
29 Aralık 2019 Pazar 07:35
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Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'de bütün ekipler listesindeki yıldızlar için harekete geçmeye başladı.
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Ocak ayında transferde büyük bir hareketlilik yaşanacakken, Fenerbahçe ve Galatasaray öne çıkan takımlar olarak göze çarpıyor.
Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı.
Camiada bunun morali yaşanırken, sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırdı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 transferi bitirmek için kolları sıvamıştı.