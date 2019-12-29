Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...
29 Aralık 2019 Pazar 07:35
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'de bütün ekipler listesindeki yıldızlar için harekete geçmeye başladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Ocak ayında transferde büyük bir hareketlilik yaşanacakken, Fenerbahçe ve Galatasaray öne çıkan takımlar olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Camiada bunun morali yaşanırken, sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 transferi bitirmek için kolları sıvamıştı.

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