Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Mohanad Ali Kadhim...
Devre arasında kadrosuna yeni isimleri katması beklenen Fenerbahçe'de sadece Sadık Çiftpınar transferi gerçekleşti. Kanat ve forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takımın radarına son olarak Iraklı Mohanad Ali Kadhim takıldı.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 09:48:31
Güncelleme: 09:50:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Devre arası kamp dönemini Antalya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim şu ana kadar sadece Sadık Çiftpınar transferini gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de ilk rota forvete çevrildi.
Slimani'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle birçok forveti takibe alan sarı lacivertliler son olarak Iraklı genç yetenek Mohanad Ali Kadhim'i izlemeye aldı.
Asya Kupası'nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Mohanad Ali Kadhim, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.
Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi.