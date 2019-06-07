Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı lacivertlileri, orta sahaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen yıldızı gündemine aldı. Bu transferle Damien Comolli'nin ilgilendiği ifade edildi. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...