Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray... - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı lacivertlileri, orta sahaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen yıldızı gündemine aldı. Bu transferle Damien Comolli'nin ilgilendiği ifade edildi. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...

7 Haziran 2019 Cuma 07:58 Güncelleme: 07.06.2019 07:58
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

Kanarya, orta sahaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Badou Ndiaye'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

Senegalli oyuncunun temsilcisi William D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Sevilla'nın Ndiaye ile ilgilendiğini söyledi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

"Stoke City ile görüşüyoruz. Badou'nun Galatasaray'da devam edeceğini sanmıyorum" diyen D'Avila, "Belki Süper Lig'de başka bir takım olabilir.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Afrika Kupası boyunca durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı; ancak Sevilla ve Fenerbahçe onun transferiyle ilgileniyor" sözlerini kullandı.

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