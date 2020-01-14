Fenerbahçe'den transfer resti! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor... Sarı lacivertliler, bir yandan finansal fair play kurallarına uyarak kadrosunu güçlendirmeyi planlarken, bir yandan da gelecek ve gidecek oyuncuları belirliyor. Bu bağlamda ilk resmi imzasını Simon Falette'ye attıran Fenerbahçe, yeni takviyeler için de Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temas kurmuştu. Yaşanan bu gelişmeler bir kenera, Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için de yeni bir karara imza attı! İşte ayrıntılar...

14 Ocak 2020 Salı 11:58 Güncelleme: 14.01.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





