Fenerbahçe'den transfer resti! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor... Sarı lacivertliler, bir yandan finansal fair play kurallarına uyarak kadrosunu güçlendirmeyi planlarken, bir yandan da gelecek ve gidecek oyuncuları belirliyor. Bu bağlamda ilk resmi imzasını Simon Falette'ye attıran Fenerbahçe, yeni takviyeler için de Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temas kurmuştu. Yaşanan bu gelişmeler bir kenera, Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için de yeni bir karara imza attı! İşte ayrıntılar...
14 Ocak 2020 Salı 11:58
Güncelleme: 14.01.2020 12:07
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Süper Lig'in 2. yarısı öncesinde Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Sportif Direktör Demien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirledi.
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Takvim'in haberine göre, transferde ilk imzasını Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'ye attıran Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyı yarım sezonluğuna kiraladı.
Comolli ve Ali Koç arasında sosyal medya krizine yol açan bu transferde sular şimdilik durulmuş gibi gözükse de Fenerbahçe'de Comolli'nin akıbetinin ilerleyen günlerde netleştirileceği konuşuluyor.
Bunun yanı sıra bir çok bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de öncelik sol bek pozisyonuna çevrildi. Kanarya, bu bağlamda rotayı Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez'e çevirdi.
İtalyan devi ile transfer görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, kırmızı-siyahlılar Rodriguez için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.