Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

3 kez direğe takılan, 3 tane de net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, kalesini bulan tek şutun gol olmasıyla maçı kaybederken, otoriteler ikiye bölünmüş durumda.
İstatistikler, Kanarya'nın bazı şeyleri çok iyi yapmasına rağmen, bazı noktalarda sıkıntı yaşandığını gösteriyor.
BİTİRİCİLİK EKSİK
Geride kalan 10 haftada maç başına şut (18.2), topa sahip olma (yüzde 64.7), isabetli pas (yüzde 85.3), rakip ceza sahasında topla buluşma (256) gibi istatistiklerde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, karşılığını tabelada alamadı.
10 maçta 18 gol atabilen oyuncular, bunların 10'unu iki maçta (Gazişehir 5-0 ve Konyaspor 5-1) kaydetti.