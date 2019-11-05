Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilerek liderliğe yükselme fırsatını kullanamayan Fenerbahçe'nin ilk 10 haftadaki istatistikleri kafa karıştırıyor. İşte o istatistikler...

5 Kasım 2019 Salı 07:31
Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilerek liderlik fırsatını kullanamayan Fenerbahçe'de moraller yeniden bozuldu.

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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

3 kez direğe takılan, 3 tane de net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, kalesini bulan tek şutun gol olmasıyla maçı kaybederken, otoriteler ikiye bölünmüş durumda.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

İstatistikler, Kanarya'nın bazı şeyleri çok iyi yapmasına rağmen, bazı noktalarda sıkıntı yaşandığını gösteriyor.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

BİTİRİCİLİK EKSİK

Geride kalan 10 haftada maç başına şut (18.2), topa sahip olma (yüzde 64.7), isabetli pas (yüzde 85.3), rakip ceza sahasında topla buluşma (256) gibi istatistiklerde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, karşılığını tabelada alamadı.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...

10 maçta 18 gol atabilen oyuncular, bunların 10'unu iki maçta (Gazişehir 5-0 ve Konyaspor 5-1) kaydetti.

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