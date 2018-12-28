Fenerbahçeden dev takas! Skrtel... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den dev takas! Skrtel...
İngiliz ve İskoç basını, Glasgow Rangers'ın Skrtel'e karşılık 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu önerdiğini iddia etti. Haberde "Teklif Türklerin ilgisini çekebilir" denildi.
28 Aralık 2018 Cuma, 22:43:27
Güncelleme: 07:52:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın istediği isimler arasında yer alan Glasgow Rangers'lı yıldız için Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldiği iddia edildi.
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İskoç ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Rangers yönetiminin, sarı-lacivertlilerden Martin Skrtel'i isteyip karşılığında 27 yaşındaki James Tavernier'i önerdiği ileri sürüldü.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow'un daha önce de Skrtel'e talip olduğu belirtildi ve "Tavernier 2022'ye kadar sözleşme uzatta ama yapılacak teklif Türk tarafının ilgisini çekebilir" denildi.
GOL KATKISI ÇOK FAZLA
Haberde ayrıca F.Bahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için Tavernier'i istediğinin altı çizildi.
Skrtel'in sezon sonu bitecek sözleşmesi ve ilerlemiş yaşı nedeniyle nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu takasa sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.