Fenerbahçeden dev takas! Skrtel... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'den dev takas! Skrtel...

İngiliz ve İskoç basını, Glasgow Rangers'ın Skrtel'e karşılık 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu önerdiğini iddia etti. Haberde "Teklif Türklerin ilgisini çekebilir" denildi.
28 Aralık 2018 Cuma, 22:43:27 Güncelleme: 07:52:13
Fenerbahçeden dev takas! Skrtel...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın istediği isimler arasında yer alan Glasgow Rangers'lı yıldız için Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldiği iddia edildi.

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Fenerbahçeden dev takas! Skrtel...

İskoç ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Rangers yönetiminin, sarı-lacivertlilerden Martin Skrtel'i isteyip karşılığında 27 yaşındaki James Tavernier'i önerdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçeden dev takas! Skrtel...

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow'un daha önce de Skrtel'e talip olduğu belirtildi ve "Tavernier 2022'ye kadar sözleşme uzatta ama yapılacak teklif Türk tarafının ilgisini çekebilir" denildi.

Fenerbahçeden dev takas! Skrtel...

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Haberde ayrıca F.Bahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için Tavernier'i istediğinin altı çizildi.

Fenerbahçeden dev takas! Skrtel...

Skrtel'in sezon sonu bitecek sözleşmesi ve ilerlemiş yaşı nedeniyle nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu takasa sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.

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