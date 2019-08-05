Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues ve Deniz Türüç transferleriyle coşan sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar imzaları bir bir attıracak. Buna göre 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcu geldiği gibi kaptan olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Fenerbahçe'de beklenen transfer bombaları patlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Transferi uzun süredir beklenen Kolarov için geri sayım başladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sırasına koyduğu Sırp yıldızda artık ufak pürüzler kaldı.

Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Fenerbahçe'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, kısa süre içinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Roma'yla önceki gün Lille'e karşı son maçına çıkan 33 yaşındaki sol bek, kulüplerin bonservis konusunda uzlaşma sağladığı anda İstanbul'a hareket edecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN