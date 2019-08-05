Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!

Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues ve Deniz Türüç transferleriyle coşan sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar imzaları bir bir attıracak. Buna göre 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcu geldiği gibi kaptan olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





