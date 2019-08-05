Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi kaptan olacak!
Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues ve Deniz Türüç transferleriyle coşan sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar imzaları bir bir attıracak. Buna göre 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcu geldiği gibi kaptan olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
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Fenerbahçe'de beklenen transfer bombaları patlıyor.
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Transferiuzun süredir beklenen Kolarov için geri sayım başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sırasına koyduğu Sırp yıldızda artık ufak pürüzler kaldı.
Fenerbahçe'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, kısa süre içinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Roma'yla önceki gün Lille'e karşı son maçına çıkan 33 yaşındaki sol bek, kulüplerin bonservis konusunda uzlaşma sağladığı anda İstanbul'a hareket edecek.