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Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor
Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna katarak transferde sessizliğini bozan Fenerbahçe, ikinci bombayı patlatmayı hazırlanıyor. Yıldız isim ile tüm pürüzleri halleden sarı-lacivertli ekibin yalnızca oyuncu satması gerekiyor. Listede bulunan iki isimden birisinin ayrılması durumunda Sarı-Kanaryalar yeni transferini açıklayacak.
11 Ocak 2020 Cumartesi 07:31
Güncelleme: 11.01.2020 07:31
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Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.
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Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.
Transfer operasyonunun ilk meyvesini Gineli savunmacı SimonFalette'yle alan Sarı Kanaryalar'da sol bek belirsizliği taraftarı endişelendirdi.
Sarı Kanaryalar uzun süredir temaslarını hızlandırdığı sol bek transferinde somut adımlar atarken yıldız futbolcuyu kadroya katmaya artık çok yakın.
Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.