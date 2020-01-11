Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna katarak transferde sessizliğini bozan Fenerbahçe, ikinci bombayı patlatmayı hazırlanıyor. Yıldız isim ile tüm pürüzleri halleden sarı-lacivertli ekibin yalnızca oyuncu satması gerekiyor. Listede bulunan iki isimden birisinin ayrılması durumunda Sarı-Kanaryalar yeni transferini açıklayacak.

11 Ocak 2020 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 11.01.2020 07:31
Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.

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Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Transfer operasyonunun ilk meyvesini Gineli savunmacı Simon Falette'yle alan Sarı Kanaryalar'da sol bek belirsizliği taraftarı endişelendirdi.

Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Sarı Kanaryalar uzun süredir temaslarını hızlandırdığı sol bek transferinde somut adımlar atarken yıldız futbolcuyu kadroya katmaya artık çok yakın.

Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor

Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

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