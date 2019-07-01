HaberlerGaleriFenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...
Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...
Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetlilerde sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamla yıldız ismin transferi konusunda anlaşmazlık yaşadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve görüşmelerdeki son durum...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
Güncelleme: 01.07.2019 15:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer'in transferleri ile satılmaları planlanan Eljif Elmas ve Jailson'un durumlarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de önümüzdeki bir haftalık süreç transfer yönünden hareketli geçecek.
İran'ın Esteghlal Kulübü'nden 850 bin Euro'ya alınan Allahyar Sayyadmanesh, dün itibariyle 18 yaşına bastı.