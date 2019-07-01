Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetlilerde sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamla yıldız ismin transferi konusunda anlaşmazlık yaşadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve görüşmelerdeki son durum...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36 Güncelleme: 01.07.2019 15:07
Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer'in transferleri ile satılmaları planlanan Eljif Elmas ve Jailson'un durumlarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe'de önümüzdeki bir haftalık süreç transfer yönünden hareketli geçecek.

Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

İran'ın Esteghlal Kulübü'nden 850 bin Euro'ya alınan Allahyar Sayyadmanesh, dün itibariyle 18 yaşına bastı.

Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Genç golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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