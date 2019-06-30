Fenerbahçe'de şov sürecek! 4 imza birden geliyor...

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı başlıyor. Alman yıldız Max Kruse'yi açıklayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 transferi birden açıklayarak şov yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

30 Haziran 2019 Pazar 07:45 Güncelleme: 30.06.2019 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





