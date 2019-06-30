Fenerbahçe'de şov sürecek! 4 imza birden geliyor...
Fenerbahçe'de transfer rüzgarı başlıyor. Alman yıldız Max Kruse'yi açıklayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 transferi birden açıklayarak şov yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 07:45
Güncelleme: 30.06.2019 07:45
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Fenerbahçe'de Max Kruse ile başlayan transfer harekatı hız kesmeden devam edecek.
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Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlacak.
Sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki hafta 4 transferi daha açıklamayı planlıyor.
İşte Fenerbahçe'nin duyuracağı transferler...
ALLAHYAR İÇİN KAP BEKLENİYOR
Fenerbahçe her konuda anlaştığı Allahyar Sayyadmanesh'in transferini de açıklamaya hazırlanıyor.
29 Haziran 2001'de doğan İranlı golcü, 18 yaşını dün doldurdu. Resmi imza için bir engel kalmadı.