Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek - Fotomaç
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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Portekiz'in A Bola gazetesi, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki Matheus Indio'yu takip ettiğini yazdı.
9 Mart 2019 Cumartesi 07:37 Güncelleme: 09.03.2019 07:37
Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Fenerbahçe'nin Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler scout ekibi aracılığı ile sol kanatta forma giyen Brezilyalı oyuncuyu takip ediyor.

Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Boavista'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Indio'nun bonservisi Estoril'de... Boavista'da görev aldığı 14 lig maçında 1 gol atan genç futbolcu için yaz aylarında resmi girişimde bulunulabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Rio de Janeiro doğumlu Indio, orta saha ve forvet pozisyonlarında da kullanılabiliyor.

Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Estoril'deki sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek. Oyuncu ile ilgili son kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

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