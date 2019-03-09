Fenerbahçe'de sola sambacı! Bedavaya gelecek

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler scout ekibi aracılığı ile sol kanatta forma giyen Brezilyalı oyuncuyu takip ediyor.
Boavista'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Indio'nun bonservisi Estoril'de... Boavista'da görev aldığı 14 lig maçında 1 gol atan genç futbolcu için yaz aylarında resmi girişimde bulunulabileceği ifade edildi.
Rio de Janeiro doğumlu Indio, orta saha ve forvet pozisyonlarında da kullanılabiliyor.
Estoril'deki sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek. Oyuncu ile ilgili son kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.