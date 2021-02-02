Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine karşın, çalışmalarına devam ediyor. Buna göre Kanarya, sezon sonunda Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor ve yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila, Osayi ve İrfan Can Kahveci gibi isimleri dahil etmişti.

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunun sona ermesine rağmen, transfer için çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Kanarya, bu bağlamda sezon sonu için çalışmalarına başlarken, sürpriz bir karara imza attı.

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır kısa süre içinde takımın değişilmez ismi oldu.

Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...

Gösterdiği müthiş performansla Avrupa kulüplerinin de yakın takibine giren genç eldivene şimdiden teklifler gelmeye başladı.

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