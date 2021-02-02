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Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine karşın, çalışmalarına devam ediyor. Buna göre Kanarya, sezon sonunda Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor ve yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...
02 Şubat 2021 Salı 12:34, Güncelleme 02.02.2021 12:36
Fenerbahçe'de sezon sonu kararı! Altay Bayındır gidiyor ve yerine...