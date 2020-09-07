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Fenerbahçe'de Muriqi sonrası plan belli! 2 yolcu 4 transfer
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarında son viraja giren Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderiyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun gidişi sonrası 2 isimle yollarını ayıracak ve 4 transfer yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
7 Eylül 2020 Pazartesi 08:25
Güncelleme: 07.09.2020 08:25
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Vedat Muriqi transferinde, Lazio'ya 20 milyon Euro'da ısrar eden Fenerbahçe hedefine ulaştı.
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Kosovalı golcüsünü 17.5 milyon Euro bonservis, artı 1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Vedat sonrası planlarını da belirledi.
Fenerbahçe Muriqi sonrası sağ bek, stoper, kanat ve santrfor transferi yapacak; Nabil Dirar ve Zanka'yı gönderecek.
İşte sarı-lacivertli kadrosuna katacağı o isimler...
Sağ bek: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.