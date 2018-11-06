Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de Milad Mohammadi sesleri!

    Sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer iddiası gündeme geçti. Fenerbahçe'nin devre arasında İranlı sol bek Milad Mohammadi'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
    6 Kasım 2018 Salı, 18:21:03 Güncelleme: 18:23:49
    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    Teknik direktör Erwin Koeman ile şu an için yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer konusunda bir sürpriz yaşandı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    Sarı-lacivertli takımın 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı sol bek Milad Mohammadi ile ilgilendiği iddia edildi.

    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    İskoç basınına da yansıyan haberlerde, Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye getirme konusunda istekli olduğu vurgulandı.

    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    Celtic'in de Mohammadi konusunda takipte olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transfer yarışına hazır olduğu kaydedildi.

    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    Öte yandan, Watford'un da Fenerbahçe ce Celtic'ten sonra Milad Mohammadi'yi istediği öne sürüldü.

    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!

    Mohammadi şu anda Rusya'da Akhmat Grozny takımında forma giyiyor ve önümüzde yaz döneminde sözleşmesi sona eriyor. (Milliyet)

    Fenerbahçede Milad Mohammadi sesleri!
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