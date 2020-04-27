Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yeni sezonda...

Süper Lig'de 19/20 sezonuna 6 yıllık şampiyonluk hasretini bitirme parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst üste alınan sonuçların ardından yarışa büyük oranda havlu atmıştı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon hazırlıklarına hız kazandıran sarı-lacivertlilerde büyük kriz kapıda. İşte detaylar...
27 Nisan 2020 Pazartesi 19:18
Güncelleme: 27.04.2020 19:18
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.
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Sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek.
İsmi yerli ve yabancı birçok çalıştırıcıyla anılan Kanarya, yeni teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte transferde somut adımlar atmaya başlayacak.
Ajansspor'un haberine göre, yönetimin yabancı teknik adamlar üzerinde durduğu öğrenilirken, ekonomik şartların uyması halinde yeni sezonda yabancı bir teknik adam takımın başında olacak.
Sarı lacivertlilerin çözmesi gereken konulardan bir tanesi de yeni kadro planlaması olacak.