Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi - Fotomaç
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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi
Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertliler bu futbolculardan boşalan bölgeleri ise yıldız isimlerle dolduracak.
12 Mart 2019 Salı 15:49
Güncelleme: 12.03.2019 15:49
Sarı-Lacivertlilerde transfer hareketliliği erken başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk parolası belirledi.
Teknik direktör Ersun Yanal, bu doğrultuda transfer hamlelerini de belirledi.
Yanal, sözleşmesi bitecek futbolcular hakkında sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.
Deneyimli teknik adam sözleşme yenilenmesi gereken isimleri de belirtti.