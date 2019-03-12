Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertliler bu futbolculardan boşalan bölgeleri ise yıldız isimlerle dolduracak.
12 Mart 2019 Salı 15:49 Güncelleme: 12.03.2019 15:49
Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Sarı-Lacivertlilerde transfer hareketliliği erken başladı.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Bu sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk parolası belirledi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Teknik direktör Ersun Yanal, bu doğrultuda transfer hamlelerini de belirledi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Yanal, sözleşmesi bitecek futbolcular hakkında sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Deneyimli teknik adam sözleşme yenilenmesi gereken isimleri de belirtti.

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