Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...
Süper Lig'de 23. haftaya lider giren Fenerbahçe, zorlu Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşanmış ve dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil kadroya dahil edilmişti. Teknik direktör Erol Bulut karşılaşma öncesi Özil ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, takımların son durumları ve sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
02 Şubat 2021 Salı 10:49, Güncelleme 02.02.2021 10:51
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...