Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Süper Lig'de 23. haftaya lider giren Fenerbahçe, zorlu Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşanmış ve dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil kadroya dahil edilmişti. Teknik direktör Erol Bulut karşılaşma öncesi Özil ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, takımların son durumları ve sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Süper Lig' de 23. haftanın ilk maçında lider Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Oynadığı son sekiz lig maçında sadece iki puan kaybeden Fenerbahçe, bu çıkışının ödülünü liderlik koltuğuna oturarak aldı.

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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Hatayspor ise son beş maçında sadece bir kez mağlup oldu. Gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'ya sahip olan Hatayspor, 35 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermiş, Hatayspor Kadıköy'de oynanan maçta rakip kaleye şut çekmemişti.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

SAKAT VE CEZALILAR

Hatayspor: Babajide Akintola, Pablo Santos, Soner Örnek.

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