Fenerbahçe'de gündem Sivasspor'dan Emre Kılınç

Sarı-lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor ve gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile ilgilendiği belirtildi.