Fenerbahçe'de gündem Sivasspor'dan Emre Kılınç

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki Emre Kılınç için 3 milyon euro + Barış Alıcı'yı kiralık önerdi. Sivasspor 5 milyon Euro istiyor, pazarlıklar sürüyor.
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58
Güncelleme: 22.06.2019 07:58
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncu konusunda da arayışlarını sürdürüyor.
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Sarı-lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor ve gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile ilgilendiği belirtildi.
Sivasspor'un da transfer yapabilmek için 24 yaşındaki futbolcuyu iyi bir bedele satmayı hedeflediği kaydedildi.
225 BİN EURO'YA GELMİŞTİ Kırmızı-beyazlılar, Emre için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertliler Emre Kılınç'a karşılık Sivas'a 3 milyon euro+Barış Alıcı'yı 1 sezonluğuna kiralık olarak teklif etti.
Sivasspor'un kararı bekleniyor. Sivasspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Emre, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Bolu altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro'ya Sivasspor'a gelmişti.