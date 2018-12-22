Fenerbahçede Götze harekatı - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de Götze harekatı

Dortmund'da son haftalarda yedek kalmaya başlayan 26 yaşındaki Mario Götze için menajerliğini yapan ailesi ile temas kurulduğu iddia edildi. Önce oyuncuyla anlaşıp ardından kulübüyle masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 23:22:25 Güncelleme: 07:55:30
Fenerbahçede Götze harekatı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadroyu kuracağız" açıklamasının ardından düğmeye basan sarılacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde yıldız isimlerin yer aldığı bir liste hazırlamıştı.

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Fenerbahçede Götze harekatı

Adaylar arasında bulunanlardan biri de Mario Götze'ydi. Gelen haberlere göre Comolli'nin Borussia Dortmund'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için menajerliğini yapan ailesiyle ilk teması kurduğu bildirildi.

Fenerbahçede Götze harekatı

Gelecek hafta içine randevu aldığı iddia edilen Comolli'nin Almanya'da oyuncu ile bir araya gelip şartları konuşacağı ifade edildi.

Fenerbahçede Götze harekatı

Önce Götze ile anlaşma yoluna gitmeyi düşünen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş alması halinde Bundesliga ekibiyle masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçede Götze harekatı

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 17 milyon euro civarında olan Götze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da detay olarak paylaşıldı.

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