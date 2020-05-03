Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Gustavo ve ayrılık...

Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Avrupa'nın dev kulüpleri de bu süreçte birçok isimle temaslarını sıklaştırmaya devam ederken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için de dev Fransız ekibi ikinci kez kapıda... İşte transfer harekatının detayları...