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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Gustavo ve ayrılık...
Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Avrupa'nın dev kulüpleri de bu süreçte birçok isimle temaslarını sıklaştırmaya devam ederken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için de dev Fransız ekibi ikinci kez kapıda... İşte transfer harekatının detayları...
3 Mayıs 2020 Pazar 11:22
Güncelleme: 03.05.2020 12:44
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
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Özellikle ligin 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çokça isim zikredilirken, kulüpler adımlarını tedbirli olarak atmayı istiyor.
Virüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan ekipler önümüzdeki dönemde futbolda beklenen ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncuları elden çıkarmak isterken yapılacak transferler için de ince eleyip sık dokuyor...
Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekiplerden Fenerbahçe de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ekiplerden... Sarı-lacivertliler, ilk 26 haftalık periyotta topladığı 40 puanla 7. sırada yer alırken oynadığı son 7 lig mücadelesinde yalnızca 3 puan alabilmişti.
Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırarak yepyeni bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.