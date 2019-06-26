Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Transferlerin açıklanması için UEFA kararını bekleyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz'da Emre Belözoğlu'nu açıklamayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir imza atıldı. Tecrübeli futbolcu boş mukaveleye imza attı. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ersun Yanal yeni transferlerin yeni sezon öncesi kampına yetiştirilmesi konusunda yönetime istekte bulundu.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bir yandan da UEFA kararı bekleniyor.
UEFA kararına göre transferleri açıklayacak olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler meydana geldi.