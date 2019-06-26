Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Transferlerin açıklanması için UEFA kararını bekleyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz'da Emre Belözoğlu'nu açıklamayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir imza atıldı. Tecrübeli futbolcu boş mukaveleye imza attı. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

Ersun Yanal yeni transferlerin yeni sezon öncesi kampına yetiştirilmesi konusunda yönetime istekte bulundu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bir yandan da UEFA kararı bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı

UEFA kararına göre transferleri açıklayacak olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler meydana geldi.

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