Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan sarı lacivertli yönetim, bu kez ses getirecek bir girişim için düğmeye bastı. Voetbal4u.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına flaş bir gelişmeyi yazdı; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Bruma için devreye girdi! İşte haberin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Nisan 2020 Pazartesi 17:11 Güncelleme: 27.04.2020 17:39
Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, gelecek sezon için planlamarını masaya yatırırken, bir çok konu hakkında müzakerelerini sürdürdü.

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Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

1. ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR

Sarı lacivertli kurmayların olmazsa olmazı teknik direktör konusu... Yönetim, Erol Bulut, Giampaolo, Mauel Pellegrini ve Nenad Bjelica isimleri üzerinde özellikle duruyor.

Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan kupaya uzanmak isterken, diğer yandan da 2021 yılında olacak kongreyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, hüsranla geçen 2 sezonun ardından yükseliş hedeflerken, hem teknik direktör konusunda hem de transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı geleceğe yönelik projeleri istişare ederek geçiren kurmaylar, önceliğini bonservisi elinde olan ve kısa sürede takıma adapte olabilecek isimlere veriyor.

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