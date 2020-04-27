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Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan sarı lacivertli yönetim, bu kez ses getirecek bir girişim için düğmeye bastı. Voetbal4u.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına flaş bir gelişmeyi yazdı; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Bruma için devreye girdi! İşte haberin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:11 Güncelleme: 27.04.2020 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





