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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçı şifreleri! İşte o 4 talimat
Fenerbahçe hafta sonu derbi maçından galibiyetle ayrılması durumunda en kritik virajı dönecek. 5'te 5 yapacak. Bir maçı eksik Trabzon ile fark 5'e çıkacak. Lider Sivas'a iyice yaklaşacak. Şampiyonluk yolu açılacak. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerini kritik maça hazırlarken 4 talimat verdi.
31 Ocak 2020 Cuma 06:48
Güncelleme: 31.01.2020 06:48
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Fenerbahçe'deTrabzonspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, oyuncuları fizik ve taktiksel olduğu kadar psikolojik olarak da maça hazırlamaya büyük çaba sarfediyor.
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Yapılan toplantılarda ligde belki de en kritik maça çıkacaklarını vurgulayan sarı-lacivertli kurmayların, "Oradan 3 puanla dönersek önümüz açılır. Trabzonspor'unpsikolojosi bozulur. Lider Sivasspor da strese girer. Şampiyonluk yarışında ibre tamamen bize döner" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
HATASIZ OYNAMALIYIZ Kanarya kazanması halinde bir maçı ertelenen Trabzonspor ile puan farkını 5'e çıkaracak. Lider DG Sivasspor'la ise maç fazlasıyla fark 1'e inecek. Öte yandan galibiyet için savunmada hatasız oynanması gerektiği de belirtildi.
Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Dirar ile konuşan teknik heyet, "Riske girmeyin. Topu oyalanmadan en uygun arkadaşınıza verin" uyarısı yaptı. Kadro da büyük ölçüde belirlendi. Son anda bir sakatlık olmazsa Başakşehir'i 2-0 yenen onbir yarın akşam da sahada olacak.
ERSUN YANAL'DAN DÖRT TALİMAT 1 Derbi değil normal bir maç gibi düşünün. Gereksiz stres yapmayın.