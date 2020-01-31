Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçı şifreleri! İşte o 4 talimat

Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Dirar ile konuşan teknik heyet, "Riske girmeyin. Topu oyalanmadan en uygun arkadaşınıza verin" uyarısı yaptı. Kadro da büyük ölçüde belirlendi. Son anda bir sakatlık olmazsa Başakşehir'i 2-0 yenen onbir yarın akşam da sahada olacak.



