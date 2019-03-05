Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki! - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımın iki yıldızını tamamen gözden çıkarttı.

5 Mart 2019 Salı 20:31 Güncelleme: 05.03.2019 20:36
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Bununla birlikte transfer edildikleri günden bu yana beklentilerini karşılayamayan iki ismin, teknik direktör Ersun Yanal tarafından antrenmanlara girişine izin verilmedi.

FENERBAHÇE PES ETMİYOR | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Hatırlanacağı üzere Yassine Benzia, lig için bildirilen listeye de alınmamıştı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Islam Slimani ise listede olmasına rağmen son maçlarda 18'e dahi girememişti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!

Yıldız forvet takıma katıldığı sezon başından bu yana ligde sadece 1 gol atabildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN