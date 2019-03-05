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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'da iki isme şok tepki!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımın iki yıldızını tamamen gözden çıkarttı.
5 Mart 2019 Salı 20:31 Güncelleme: 05.03.2019 20:36
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Bununla birlikte transfer edildikleri günden bu yana beklentilerini karşılayamayan iki ismin, teknik direktör Ersun Yanal tarafından antrenmanlara girişine izin verilmedi.
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