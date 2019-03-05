Fenerbahçe pes etmiyor
Fenerbahçe son 3 haftada oynadığı maçlarda geriden gelerek 5 puan kazandı. Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında berabere kalan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor önünde de 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi.
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