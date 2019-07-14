Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisiyle oyuncu alabilmek için bazı futbolcularını satmak durumunda. Eljif Elmas'ın Napoli'ye gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe'ye bir müjde de Jailson'dan geldi...
14 Temmuz 2019 Pazar 15:07
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Sarı-Lacivertliler Napoli ile anlaşan Eljif için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Fenerbahçe, Eljif'in yanında Zajc ve Jailson'u da satarak transfr geliri olarak 30-35 milyon Euro arası bir parayı kasaya koymak istiyordu.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a İtalya Serie A ekibi Inter talip oldu.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!

İtalyan kulübünün salı günü Jailson için İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN