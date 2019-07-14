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Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisiyle oyuncu alabilmek için bazı futbolcularını satmak durumunda. Eljif Elmas'ın Napoli'ye gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe'ye bir müjde de Jailson'dan geldi...
14 Temmuz 2019 Pazar 15:07
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyordu.
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Sarı-Lacivertliler Napoli ile anlaşan Eljif için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro gelir elde edecek.
Fenerbahçe, Eljif'in yanında Zajc ve Jailson'u da satarak transfr geliri olarak 30-35 milyon Euro arası bir parayı kasaya koymak istiyordu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a İtalya Serie A ekibi Inter talip oldu.
İtalyan kulübünün salı günü Jailson için İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.