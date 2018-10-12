Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

ÖZKAYNAKLAR DA ERİDİ

Fenerbahçe'nin toplam yükümlülükleri (borç) de devasa bir boyuta ulaştı. Bir önceki dönemde 2 milyar 39 milyon olan kalem, son bilançoda 2 milyar 772 milyon TL ile ürkütücü bir rakama geldi. Özkaynaklar da eksi 839'dan, eksi 1 milyar 81 milyona çıktı.