Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Borsada işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
    12 Ekim 2018 Cuma, 09:30:15 Güncelleme: 09:30:31
    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son 3 aydaki zararlarının arttığı gözlenirken, Galatasaray'ın zararı geriledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Mayıs bilançosunda mali tablolarında 278.2 milyon TL zarar yazan Fenerbahçe'nin, Ağustos 2018 döneminde bu zararının 344.5 milyon TL'ye yükseldiği gözlendi. Kanarya 3 büyük kulüp içinde en çok eksi yazan şirket oldu.

    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Ağustos'ta 10 milyon TL kar elde eden Beşiktaş ise Ağustos döneminde ciddi bir zarara sürüklendi. Siyah-Beyazlılar son bilançoda 177 milyon TL zarar bildirdi.

    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Galatasaray ise zararını 228 milyon TL'den 117 milyon TL'ye düşürmeyi başardı.

    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    ÖZKAYNAKLAR DA ERİDİ

    Fenerbahçe'nin toplam yükümlülükleri (borç) de devasa bir boyuta ulaştı. Bir önceki dönemde 2 milyar 39 milyon olan kalem, son bilançoda 2 milyar 772 milyon TL ile ürkütücü bir rakama geldi. Özkaynaklar da eksi 839'dan, eksi 1 milyar 81 milyona çıktı.

    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Galatasaray'ın toplam yükümlülükleri de 1 milyar 305 milyon TL'den, 1 milyar 657 milyon TL'ye yükseldi. Özkaynaklar ise 315 milyon TL eksiden, 433.5 milyon TL eksiye yükseldi.

    Fenerbahçe zarar şampiyonu oldu!

    Beşiktaş'ın kısa ve uzun vadeli toplam yükümlülükleri 1.136 milyon TL olarak açıklanırken, özkaynakları da 509 milyon TL eksiden, 686 milyon TL'ye geriledi. Kulüpler bu nedenle TTK'nun 376'ncı maddesi nedeniyle borca batıklık riski taşıyorlar.

    AKŞAM

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