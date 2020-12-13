Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Son 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde kötü gidişatın faturası Erol Bulut'a kesildi. Zorlu karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...

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