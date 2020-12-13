GaleriFenerbahçeFenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Son 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde kötü gidişatın faturası Erol Bulut'a kesildi. Zorlu karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
13 Aralık 2020 Pazar 11:26, Güncelleme 13.12.2020 12:10
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay iddia! Mert Hakan...