Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Eljif Elmas'a gelen ciddi transfer tekliflerini değerlendirme kararı alırken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Makedon futbolcudan hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazanacak olan sarı-lacivertliler 'Yeni Eljif Elmas'ını' buldu. İşte transferin detayları...
12 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonki transferlerin birçoğunda hüsran yaşamıştı.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Aynı hataları bu sezon tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler transferde aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Takımdan gönderilecek isimlere karar veren Fenerbahçe yönetimi, yerine gelecek isimleri de belirlemeye başladı.

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