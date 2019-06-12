Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Eljif Elmas'a gelen ciddi transfer tekliflerini değerlendirme kararı alırken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Makedon futbolcudan hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazanacak olan sarı-lacivertliler 'Yeni Eljif Elmas'ını' buldu. İşte transferin detayları...

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





