Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Geride kalan sezonda gol yollarında büyük sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler yıldız bir transferle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Lig'de boy gösteren yıldızı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
23 Haziran 2019 Pazar 09:35 Güncelleme: 23.06.2019 09:55
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Fenerbahçe transfer çalışmalarında gaza bastı.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Gol yollarında geçtiğimiz yıl büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler bu yıl aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına oldukça hız verdi.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Yeni sezon kampı öncesi transfer defterini kapatmak isteyen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

İşte detaylar...

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