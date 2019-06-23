Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte yeni golcü...

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Geride kalan sezonda gol yollarında büyük sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler yıldız bir transferle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Lig'de boy gösteren yıldızı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

23 Haziran 2019 Pazar 09:35 Güncelleme: 23.06.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





