Çılgın rakam! Fenerbahçe ve Mesut Özil... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin toplam maaş bütçesinin ise gelecek sezon itibariyle 40 milyon euro'ya düşürülmesi planlanıyor. kulüp bugüne kadar en yüksek maaşı ise Robin van Persie için ödedi. Fenerbahçe hollandalı yıldıza yıllık net 4.9 milyon euro maaş ve maç başına 20 bin euro ödeme yaptı.

20.3 milyon Euro: Özil'in Arsenal'den aldığı yıllık ücret

14 milyon Euro: Özil'in vergi sonrası 1 yıllık net geliri

70 milyon Euro: Özil için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli

30.06.2021: Özil'in Arsenal ile sözleşmesinin bitiş tarihi

MESUT İÇİN BUGÜNE KADAR HANGİ KULÜP NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?

Werder Bremen: 5 milyon Euro

Real Madrid: 18 milyon Euro

Arsenal: 47 milyon Euro

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir.

Henüz Özil doğmadan önce ailesi Zonguldak'ın Zevrek ilçesinin Hışıroğlu köyünden 1970'li yıllarda Almanya'ya yerleşmiştir. Babasının adı Mustafa Özil, annesinin adı ise Gülizar Özil'dir.

Özil Almanya ile kazanılan FIFA Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır. Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Mutlu adında kendisi gibi futbolcu bir ağabeyi, Neşe ve Duygu adında da iki kız kardeşi bulunmaktadır.

KARİYER HAYATI:

Almanya A Milli Takımı'nın ve de Werder Bremen'in formasını giymekte olan Almanya doğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu Mesut Özil, 2010 yılında FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan kadroda yer almıştır. Ayrıca bu turnuvadaki başarılı futbolu ile Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

1995–1998 yılları arasında Westfalia 04, 1998–1999 yılları arasında Schalke-Nord, 2000–2005 yılları arasında Rot-Weiss Essen formalarını giyen genç oyuncu, 2005 yılında Schalke 04'ün gençler takımına transfer olmuştur.

Schalke 04'ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra, 2006 yılında Schalke'nin A Takımı'na girmeyi başaran Özil, burada top koşturduğu iki yıl içerisinde 30 lig maçında forma giymiştir.

2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen'e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011 yılına kadar Bremen'e bağlanmıştır.

2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen'de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev almıştır.

2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başarmıştır.

İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç'e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda sergilemiştir.

Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.