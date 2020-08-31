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Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada
Fenerbahçe'de transfer döneminin flaş ismi Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'yı ikna etti. Kulüpler arasında para+takas formülleri konuşulurken, takas için sarı-lacivertli takımın 3 yıldızı kullanılacak. İşte o isimler...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48
Güncelleme: 31.08.2020 09:50
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Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.
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Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.
Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.
TAKAS İÇİN 3 İSİM MASADA! Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.