Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Fenerbahçe'de transfer döneminin flaş ismi Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'yı ikna etti. Kulüpler arasında para+takas formülleri konuşulurken, takas için sarı-lacivertli takımın 3 yıldızı kullanılacak. İşte o isimler...

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48 Güncelleme: 31.08.2020 09:50
Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

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Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.

Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu Edin Visca'yı ikna etti! Takas için 3 yıldız masada

TAKAS İÇİN 3 İSİM MASADA!
Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.

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