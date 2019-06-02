Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı - Fotomaç
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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı
Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı
Arsenal, Mesut Özil'i istenmeyen adam ilan etti... Fener taraftarı ise yıldız futbolcuya "Bize gel" diye mesaj yağdırdı...
2 Haziran 2019 Pazar 07:57
Güncelleme: 02.06.2019 07:57
Fenerbahçe taraftarlarından büyük kampanya... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tuttu.
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'Fener Ol' kampanyasına büyük destek veren taraftarlar yıldız oyuncuya, "Gel beraber mesut olalım" şeklinde mesajlar attı.
Taraftarlar baskı kurdu
Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e büyük baskı kuran Fenerbahçeli taraftarların bu şekilde oyuncuyu etkilemeye çalışacağı öğrenildi. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması gündemde.
Fatura Mesut Özil'e kesildi
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilen Arsenal'de taraftarlar ve İngiliz medyası faturayı Özil'e kesti.
Morali bir hayli bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.