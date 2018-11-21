Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohore'yi düşünüyor

    Slimani şu ana kadar beklenilen katkıyı veremedi. Comolli, Cardiff'in 24'lük forvetini gündemine aldı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:43 Güncelleme: 07:54:38
    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor

    Sarı-lacivertlilerde Islam Slimani, ligde şu ana kadar sadece 1 gol atabildi. Devre arası yolların ayrılabileceği dahi konuşuluyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor

    Kanarya, Cezayirli yıldızın yerine Kenneth Zohore'nin peşine düştü.

    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor

    Cardiff City ile anlaşması sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için ön raporlar hazırlanıyor.

    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor

    ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
    Sportif direktör Damien Comolli'nin Zohore'nin menajeriyle ön görüşme yaptığı kaydedildi.

    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor

    Danimarkalı futbolcu formsuz bir döneminde. 1.90'lık kule forvet bu sezon henüz ağları sarsamadı.

    Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor
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