Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohoreyi düşünüyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Slimani yerine Kenneth Zohore'yi düşünüyor
Slimani şu ana kadar beklenilen katkıyı veremedi. Comolli, Cardiff'in 24'lük forvetini gündemine aldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:43
Güncelleme: 07:54:38
Sarı-lacivertlilerde Islam Slimani, ligde şu ana kadar sadece 1 gol atabildi. Devre arası yolların ayrılabileceği dahi konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya, Cezayirli yıldızın yerine Kenneth Zohore'nin peşine düştü.
Cardiff City ile anlaşması sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için ön raporlar hazırlanıyor.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Sportif direktör Damien Comolli'nin Zohore'nin menajeriyle ön görüşme yaptığı kaydedildi.
Danimarkalı futbolcu formsuz bir döneminde. 1.90'lık kule forvet bu sezon henüz ağları sarsamadı.