Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
15 Mart 2019 Cuma 22:37 Güncelleme: 15.03.2019 22:37
Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler

Fenerbahçe'nin gollerini Soldado ve Mehmet Ekici atarken Sivasspor'un tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.

Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 31 yükselterek 13. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler

İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler...

Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler
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