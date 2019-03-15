Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler - Fotomaç
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Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
15 Mart 2019 Cuma 22:37
Güncelleme: 15.03.2019 22:37
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin gollerini Soldado ve Mehmet Ekici atarken Sivasspor'un tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.
Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 31 yükselterek 13. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.
İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçından kareler...