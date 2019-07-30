Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar listesindeki isimlerle büyük mesafe katetti. Buna göre Sevilla'nın yıldızı için bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi İspanyol kulübü ile el sıkıştı. İşte dev transfer harekatının detayları...