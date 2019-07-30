Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar listesindeki isimlerle büyük mesafe katetti. Buna göre Sevilla'nın yıldızı için bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi İspanyol kulübü ile el sıkıştı. İşte dev transfer harekatının detayları...

30 Temmuz 2019 Salı 19:02 Güncelleme: 30.07.2019 19:02
Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Fenerbahçe transferde sıcak gelişmeler yaşıyor.

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Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe eksik bölgelerine birçok takviyeler yaptı.

Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Şampiyon kadronun kurulması için 2 stoper 1 ön libero 1 de santrfor takviyesi isteyen Ersun Yanal, yönetimden biran önce transferlerin bitirilmesini istedi.

Fenerbahçe Sevilla ile anlaştı! İşte yıldız futbolcu için kritik tarih...

Buna göre harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Yanal'ın listesinde önemli bir yer tutan Sevilla'da forma giyen futbolcu için resmen harekete geçti.

İşte transfer harekatının detayları...

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