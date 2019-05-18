Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kaleci arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Harun Tekin ve Berke Özer'in yanına bir kaleci takviyesi daha yapılmak isteniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı file bekçisini İspanya'da buldu.