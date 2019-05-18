Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kaleci arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Harun Tekin ve Berke Özer'in yanına bir kaleci takviyesi daha yapılmak isteniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı file bekçisini İspanya'da buldu.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10 Güncelleme: 18.05.2019 13:22
Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi kaleci transferi.

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Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin adı bir dönem Beşiktaş forması da giyen İspanyol kaleci Fabri ile anılıyordu.

Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Harun Tekin'i zorlayacak hatta kaleyi devralacak bir file bekçisini kadrosuna katmak isteyen Sarı Kanarya, aradığı kaleciyi İspanya'da buldu.

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Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

Güneş'in haberine göre Fenerbahçe, Girona'nın Fas asıllı Kanadalı kalecisi Bounou'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

İyi bir sezon geçirse de Girona'nın küme düşmesine engel olamayan Bounou için kulübün Katarlı sahipleriyle temasa geçen Comolli, ödeyebilecekleri en yüksek rakamı teklif etti.

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