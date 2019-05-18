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Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı
Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kaleci arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Harun Tekin ve Berke Özer'in yanına bir kaleci takviyesi daha yapılmak isteniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı file bekçisini İspanya'da buldu.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
Güncelleme: 18.05.2019 13:22
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi kaleci transferi.
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Sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin adı bir dönem Beşiktaş forması da giyen İspanyol kaleci Fabri ile anılıyordu.
Harun Tekin'i zorlayacak hatta kaleyi devralacak bir file bekçisini kadrosuna katmak isteyen Sarı Kanarya, aradığı kaleciyi İspanya'da buldu.