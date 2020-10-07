GaleriFenerbahçeFenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş için transfer gerçekleri ortaya çıktı! Neden gelmediler?
Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş için transfer gerçekleri ortaya çıktı! Neden gelmediler?
Süper Lig'de yaz transfer tescil dönemi sona erdi... Fenerbahçe, kadrosuna kattığı isimlerle transfer şampiyonu olurken ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş, TFF'nin harcama limitlerine takıldı. Bununla beraber Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için transfer sezonu boyunca dünyaca ünlü yıldızlar yazılmış ancak bazıları gerçekleşmemişti. Peki, dış basında bbu transferler nasıl gündeme geldi? Yıldız isimler Türkiye'ye neden transfer olmadı? İşte detaylar...
07 Ekim 2020 Çarşamba 18:41, Güncelleme 07.10.2020 18:56
Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş için transfer gerçekleri ortaya çıktı! Neden gelmediler?