Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:11:43
Güncelleme: 23:13:06
Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor?
Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü.
Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti.
Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.