Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi! - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:11:43 Güncelleme: 23:13:06
    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
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    Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi!

    Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor?

    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
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    • 11
    Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi!

    İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü.

    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
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    • 11
    Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi!

    Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.

    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
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    Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi!

    İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti.

    Fenerbahçe, Emre Mor'u Celta Vigo'dan istedi!
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    Fenerbahçe, Emre Moru Celta Vigodan istedi!

    Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

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