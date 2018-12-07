Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngiltere'de!

Ersun Yanal'la yapılan görüşmeler pek olumlu ilerlemedi. Kulüpler Birliği'nin buluşmasına katılmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de. Geleceğe yönelik projeler için hedefte yabancı hoca var.

7 Aralık 2018 Cuma, 09:18:34 Güncelleme: 09:24:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





