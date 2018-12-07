Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngiltere'de!
Ersun Yanal'la yapılan görüşmeler pek olumlu ilerlemedi. Kulüpler Birliği'nin buluşmasına katılmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de. Geleceğe yönelik projeler için hedefte yabancı hoca var.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:18:34
Güncelleme: 09:24:59
Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak. Son zamanlarda gündem Ersun Yanal'la yapılan görüşmeyle çalkalanırken asıl hedefin başka olduğu ortaya çıktı.
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Fenerbahçe yönetimi ve Ersun Yanal'ın birçok noktada uyuşmazlığı var.
Sarı-Lacivertli yönetim, uzun hedefli projelerini hayata geçirmek için yabancı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına katılmayan ve İngiltere'de bulunan Başkan Ali Koç, hedeflerini yabancı bir hocayla gerçekleştireceğine inanıyor.
EN GÜÇLÜ ADAY ARSENE WENGER
Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'la iyi ilişkileri olan Arsene Wenger'in ismi kulislerde geçiyor.