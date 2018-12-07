Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngiltere'de!

Ersun Yanal'la yapılan görüşmeler pek olumlu ilerlemedi. Kulüpler Birliği'nin buluşmasına katılmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de. Geleceğe yönelik projeler için hedefte yabancı hoca var.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:18:34 Güncelleme: 09:24:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak. Son zamanlarda gündem Ersun Yanal'la yapılan görüşmeyle çalkalanırken asıl hedefin başka olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

Fenerbahçe yönetimi ve Ersun Yanal'ın birçok noktada uyuşmazlığı var.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

Sarı-Lacivertli yönetim, uzun hedefli projelerini hayata geçirmek için yabancı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına katılmayan ve İngiltere'de bulunan Başkan Ali Koç, hedeflerini yabancı bir hocayla gerçekleştireceğine inanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arsene Wenger için İngilterede!

EN GÜÇLÜ ADAY ARSENE WENGER
Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'la iyi ilişkileri olan Arsene Wenger'in ismi kulislerde geçiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN