Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine önümüzdeki sezon son vermek isteyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper bölgesine yapacağı takviyeyle savunma problemini kökten çözecek! Geçtiğimiz yıllarda da ilgilendiği yıldız savunma oyuncusunu yeniden gündemine alan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcunun transferini bu kez bitirmek amacında. İşte o isim ve detaylar...
11 Haziran 2020 Perşembe 01:33 Güncelleme: 11.06.2020 06:40
Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Süper Lig'de 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 26 haftası tamamlanan bu sezondan da umudunu kesmiş durumda.

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Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Büyük umutlarla başlayan 2019-20 sezonunda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a çıkaran sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Yanal'ın ayrılığının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışlarında bulunan Fenerbahçe yönetimi, birçok isimle görüştüken sonra sürpriz bir şekilde takımı Tahir Karapınar'a emanet etti.

Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Geçici olarak takımın başına getirilen Karapınar'dan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamasını bekleyen sarı-lacivertliler, asıl planlarını ise gelecek sezon üzerine kuruyor.

Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Öncelikle takımı deneyimli bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yapacağı takviyelerle de şampiyonluk hasretini bitirecek bir kadro kurmayı düşünüyor.

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