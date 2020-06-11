Haberler Galeri Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Eski aşk alevlendi! Fenerbahçe o isim için yeniden devrede

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine önümüzdeki sezon son vermek isteyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper bölgesine yapacağı takviyeyle savunma problemini kökten çözecek! Geçtiğimiz yıllarda da ilgilendiği yıldız savunma oyuncusunu yeniden gündemine alan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcunun transferini bu kez bitirmek amacında. İşte o isim ve detaylar...

11 Haziran 2020 Perşembe 01:33 Güncelleme: 11.06.2020 06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





