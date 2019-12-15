Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, lider Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi Ersun Yanal flaş bir karar aldı. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...
15 Aralık 2019 Pazar 10:53
Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma saat 16:30'da başlayacak.

Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Demir Grup Sivasspor, 30 puanla zirvede yer alıyor.

Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 25 puanlı Fenerbahçe ise haftaya beşinci sırada başladı.

Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor (2B 6M), rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor.

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