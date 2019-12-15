Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Sivasspor maçı 11'inde...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, lider Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi Ersun Yanal flaş bir karar aldı. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

15 Aralık 2019 Pazar 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





